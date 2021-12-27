Huawei MatePad Pro tablet Türkiye'de ön satışta

HarmonyOS 2 işletim sistemli yeni Huawei MatePad Pro tablet, Huawei Türkiye Online Mağazası'nda ön satışa sunuldu.

Şirket açıklamasına göre, yeni nesil akıllı cihazlar için tasarlanan HarmonyOS 2, Huawei MatePad Pro'yu yeni işlevlerle güçlendiriyor.

Yeni tablet masaüstü kullanıcılara önemli bilgileri daha verimli bir şekilde görüntülemeleri için yeni yollar sağlamaya yönelik olarak Alt Bağlantı İstasyonu ve Hizmet Widget'larıyla sunuluyor.

Dağıtılmış teknolojiden yararlanan yeni tablet, akıllı telefonlardan PC'lere ve akıllı TV'lere kadar diğer cihazların yeteneklerini kullanabiliyor. Huawei MatePad Pro, Kirin 9000E işlemcisi ve yüzde 90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamı ​​desteği ile gelen 12,6 inç OLED FullView ekran ile donatıldı. Yeni ve geliştirilmiş Uygulama Çarpanı ve Çoklu Pencere özellikleri, çoklu görevleri daha sorunsuz hale getirerek Huawei'nin tablet uygulamalarında yatay modu geliştiriyor.

Huawei MatePad Pro, 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip bulunuyor. 16:10 en boy oranı ve 5,6 milimetrelik çerçeveleriyle ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranı sunuyor. OLED FullView ekran ayrıca, milyonda bir yüksek kontrast oranını ve geniş DCI-P3 renk gamını destekleyerek daha iyi tanımlanmış renkler üretmesini sağlıyor. Huawei MatePad Pro, "∆E < 0,5" renk doğruluğu derecesine sahip bulunuyor. Sadece bazı profesyonel düzeyde monitörler tarafından elde edilen bu doğruluk düzeyi, tableti profesyonel fotoğrafçılar için bir taşınabilir ikinci monitör haline getiriyor. Kaynakta emisyonları azaltan mavi ışık filtreleme donanım çözümü ile Huawei MatePad Pro, TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikasına sahip bulunuyor.

Huawei MatePad Pro'daki ekran, geniş genlikli "tweeter"lar ve "woofer"lardan oluşan 8 hoparlörlü bir ses sistemi ile tamamlanıyor.

- HarmonyOS 2, kullanıcıların üretkenliklerini artırmalarına yardımcı oluyor

Kullanıcıların ihtiyaç duydukları uygulamaları hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için Huawei MatePad Pro, sadece sık kullanılan uygulamaları değil, aynı zamanda yakın zamanda kullanılan uygulamaları da görüntüleyen yeni bir Alt Yuva sunuyor. Yeni Hizmet Pencere Ögeleri, gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyebiliyor ve kullanıcıların, uygulamaları başlatmadan bile belirli uygulama özelliklerine hızlı ve rahat bir şekilde erişmesine olanak tanıyor. Bu widget'lar herhangi bir yere yerleştirilebiliyor ve ayrıca kullanıcıların cihazlarını tercihlerine göre kişiselleştirmeleri için tamamen özelleştirilebiliyor.

HarmonyOS'un dağıtılmış özelliklerinden yararlanan yeni Huawei MatePad Pro, yeni Tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği ile Ayna Modu, Genişletme Modu ve Collaborate Modu özelliklerini destekliyor. Ayna Modu'nda, bağlı bilgisayarın ekranı tablet ekranına yansıtılarak kullanıcıların belgeleri doğrudan imzalamasına ve not almasına veya tıpkı profesyonel tasarımcılar gibi Huawei M-Pencil (2. nesil) ve Huawei MatePad Pro ile bilgisayarda çizim yapmasına olanak tanıyor. Genişletme Modu, Huawei MatePad Pro'yu ikinci bir ekrana dönüştürerek daha fazla içerik görüntülemek için ekstra ekran alanı sağlıyor. Yenilikçi Collaborate Modu, HarmonyOS 2 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle-bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanıyor. Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların Huawei MatePad Pro ve diğer bağlı cihazlarla yapabileceklerini geliştiriyor.

Yeni Uygulama Çarpanı etkinken bir uygulamayı tek bir pencerede gösterirken, kullanıcılar artık tableti bırakmadan uygulama içeriğinde gezinmek için tablet ekranının her iki yanındaki boş alanları yukarı ve aşağı kaydırabiliyor. Kullanıcılar ayrıca, aynı uygulamanın iki örneğini gösterebiliyor ve aynı uygulamayı iki kez başlatmış gibi pencerelerle etkileşim kurabiliyor. Haziran 2021 itibarıyla yaklaşık 4 bin uygulama, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için App Multiplier'ı benimsedi. Huawei, App Multiplier'ı sürekli geliştirerek yatay yönlendirmeyi destekleyen tablet uygulamalarının geliştirilmesine öncülük ediyor.

12,6 inçlik Huawei MatePad Pro, 2. Nesil M-Pencil, Manyetik Klavye ve taşıma kılıfı hediyeleriyle birlikte Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışa sunuldu. 14 bin TL fiyat etiketli tablet için vade farksız 4 taksit fırsatı da kullanılabiliyor. Ön satış dönemi boyunca 100 TL ön ödeme yapan kullanıcılara ayrıca toplam fiyat üzerinden 200 TL indirim uygulanıyor.