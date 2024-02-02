HSK'ye atanan Arslan’ın kararı Resmi Gazetede!
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçim ile Hakim ve Savcılar Kurulu’na seçilen Prof. Dr. Çetin Arslan’ın kararı Resmi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Prof. Dr. Çetin Arslan'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK'de boşalan 1 üyelik için 31 Ocak'ta TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimde Prof. Dr. Arslan, HSK üyeliğine seçilmişti. Arslan'ın HSK üyeliğine seçilmesine yönelik TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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