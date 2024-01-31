HSK üyeliğine Çetin Arslan seçildi!

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Genel Kurul’da Hakim ve Savcılar Kurulu'nda boş bulunan 1 üyelik için seçim yapıldı. İlk iki turda istenilen çoğunluğun bulunamamasının ardından en çok oy alan iki aday olan Çetin Arslan ve Bayram Keskin arasında kura çekimi yapıldı.

Bekir Bozdağ’ın yaptığı çekilişte ikinci oylamada da en çok oyu alan Çetin Arslan HSK’nın yeni üyesi oldu. TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri yapılan gizli oylamada Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Bayram Keskin ve Prof. Dr. Ender Ethem için oy kullandılar.

Çetin Arslan kimdir?

İstanbul Hukuk Fakültesi 1988 yılı mezunu olan Arslan, 2013 yılından günümüze Hacettepe Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku dalında eğitim veriyor. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’da yapan Arslan’ın çok sayıda kitabı ve makalesi bulunuyor.