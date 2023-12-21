HSK kararnamesi yayımlandı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kararname HSK'nın internet sitesinde (http://hsk.gov.tr) yayımlandı.