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HSK, FETÖ iltisakı nedeniyle 5 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakı nedeniyle 5 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK, 15 ve 16 Mart'taki toplantılarında Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hakimi Muhammed Toy, İstanbul İdare Mahkemesi üyesi Ferdi Akın, İskenderun Hakimi Hasan Yavuz ile Alanya Cumhuriyet Savcısı Yaver Buğrahan Çerçi'nin durumlarını görüştü.

Söz konusu kişiler hakkındaki ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturma dosyaları, sosyal çevre araştırması, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin başka hakim ve savcılarla ilgili soruşturma ve dava dosyalarındaki ifadeler, HTS raporları, emniyet analiz raporları, ByLock yazışma içerikleri ile ilgililerin savunmaları doğrultusunda 5 hakim ve savcının meslekte kalmalarının uygun olmadığına hükmedildi.

Karar, oy birliği ile alındı.

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