House Of The Dragon'un ilk fragmanı yayınladı

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones (Taht Oyunları) serisinin 300 yıl öncesinde yaşananları konu alan House Of The Dragon dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Dizinin fragramında, Game of Thrones dizisinde sıkça atıfta bulunulan "Çılgın Kral" yer alıyor.

Dizide, Doctor Who dizisiyle tanınan oyuncu Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini canlandırırken, Emma D’Arcy ise onun yeğeni olan Rhaenyra Targaryen’a hayat veriyor. Paddy Considine, Viserys Targaryen’i oynarken, Rhys Ifans da Otto Hightower’ı oynuyor. İşte merakla beklenen House Of The Dragon'dan ilk fragman.