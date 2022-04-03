"Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan" diyen Jim Carrey, emekli olacağını açıkladı

Hollywood, Bruce Willis’in hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmasının şokunu henüz atlatamamışken Jim Carrey de oyunculuk kariyerini bırakıp emekli olacağını açıkladı. Carrey, katıldıği bir röportaj esnasında gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” dedi. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısında “Oldukça ciddiyim” açıklamasında bulundu.

ALTIN MÜREKKEPLE YAZILMIŞ BİR SENARYO GELİRSE...

Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

"Yeterince yaptım" diyerek konuşmasını tamamlayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Will Smith'in tokat hadisesinin ardından Smith'i alkışlayan seyirciler için "Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan" ifadesini kullanmıştı.