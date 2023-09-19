Hollandalılar kendi siyasetçilerine güvenmiyor

Kamu yayın kuruluşu NOS tarafından Ipsos kurumuna yaptırılan araştırmaya göre, Hollandalıların yüzde 72'si ülkedeki siyasetçilerin sorunları çözmek yerine kendileriyle ilgilendiklerini düşünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 47'si, güven eksikliğinin hükümetin göç, iltica, sağlık hizmetleri ve konut piyasası alanlarındaki politikasından ve siyasetçilerin ülkedeki sorunları çözmemesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Hollandalılar, siyasetteki sorunlara karşı çözüm olarak seçim barajı uygulanarak Temsilciler Meclisi'ndeki siyasi parti sayısının azaltılması gerektiğini savunuyor.

Diğer taraftan, araştırmaya katılanların yüzde 64'ü, ülkedeki refahın daha adil dağıtılmasını arzuluyor. Bu kesim, şirketlerin ve yüksek maaş alanların daha fazla vergiye tabi tutulması ve mal varlığı vergilerinin artırılması taraftarı.

Bu arada, yüzde 72'lik kesim, ülkesinin kötü bir yöne gittiğini düşünürken, yüzde 30'u da kendi ekonomik durumlarının 2024'te kötüleşeceğinden korkuyor.

Koalisyon hükümetinin, 8 Temmuz'da, göçmen politikalarına ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varamaması nedeniyle istifa ettiği Hollanda'da 22 Kasım'da genel seçim yapılacak.