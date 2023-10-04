Hollanda’da Türk kökenli siyasetçiye hakaret gibi teklif!

Hollanda’da Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi’nin adaylık teklif ettiği Türk adaya Filistin davasına destek verdiği için İsrail’den özür dilemesi ve Ermenilere sözde soykırım hakkında açıklama yapması şart koşuldu.

Partinin geçmişi Facebook grubuna dayanıyor

Hollanda’da ilk kez eyalet seçimlerine katılan ve tüm eyaletlerden birinci parti olarak çıkan Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) Kasım ayında yapılacak genel seçimlere hazırlanıyor.

Mart ayında yapılan ve tahminleri, anketleri alt üst eden BBB eyalet seçimlerinde aldığı oy oranını koruması halinde genel seçimlerden birinci parti olarak çıkacak. 20 bin üyesi olan bir Facebook grubunun yöneticileri tarafından kurulan BBB’nin 150 sandalyelik Hollanda Temsilciler Meclisi’nde 1 milletvekili bulunuyor.

Hollanda’nın Venendaal şehrinde yerel bir partiden Belediye Meclis üyeliği yapan Yasin Makineli 2018 yılında yapılan yerel seçimlerde aldığı tercihli oylarla DENK Partisi’nden Veenendaal Belediye Meclisi Üyesi olmuştu. Yasin Makineli DENK Partisi tarafından eyalet seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmemişti. DENK Partisi ile yollarını ayıran Makineli yerel partilerde siyasi hayatına devam ederken, DENK Partisi Eyalet Seçimlerinde istediği sonucu elde edememişti.

Hollanda Eyalet Seçimlerinde büyük sürpriz yaparak Hollanda Genel Seçimlerinde en iddialı parti konumuna gelen Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi, şu ana dek hiç bir yabancı ve Müslüman üyesi bulunmadığı halde Türk kökenli siyasetçi Yasin Makineli’ye adaylık teklifinde bulunmuştu.

Adaylığını Ermeni Lobisi engelledi

BBB’nin adaylık teklif ettiği Veenendaal Belediye Meclis üyesi Türk kökenli Yasin Makineli, bugün yaptığı basın açıklaması ile partinin adaylık şartlarının kendisine hakaretten farksız olduğunu açıkladı, adaylığını Ermeni Lobisinin engellediğini ve o lobiyi de DENK Partisi yöneticilerinin kışkırttığını belirtti.

Hakaret gibi teklif

Veenendaal Belediye Meclis üyesi Türk kökenli Yasin Makineli, kendisinden Filistin'i savunduğu için özür dilemesinin ve Türkiye'nin Ermenilere soykırım uyguladığı yalanını kamuoyu ile paylaşmasının istendiğini açıkladı:

"Parti yönetimi benden, CIDI (İsrail Bilgi ve Belgelendirme Merkezi) isimli kurumdan geçmişte Filistin’i savunduğum için kamuoyunun huzurunda özür dilememi ve Türkiye’nin Ermenilere soykırım uyguladığı yalanını kamuoyu ile paylaşmamı istediler. BBB yönetimi bana milletvekili olmak istiyorsam bu maddeleri kabul etmem gerektiğini söylediler."

Hollanda'da daha önce de benzer senaryolar yaşanmıştı

Erdinç Saçan, Ayhan Tonca ve Osman Elmaci gibi kişiler, bu tür baskılara boyun eğmediği için milletvekili olmaları engellenmişti.