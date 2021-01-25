Hollanda'da sokağa çıkma yasağına karşı eylemlerde, Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Hollanda'nın kuzeyindeki Urk kentinde protesto gösterilerinin kontrolden çıkması ve koronavirüs test merkezinin ateşe verilmesi üzerine "acil durum" ilan edildi. Hollanda'da sokaklar karıştı!



Sokağa çıkma yasağına karşı eylem düzenleyen göstericiler, bazı bölgeleri ateşe verirken, birçok mağazada da yağma olayları başladı. pic.twitter.com/NxKQ0fA8so — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 24, 2021

Hükümet tarafından 20:30 olarak belirlenen ancak Temsilciler Meclisi kararıyla saat 21:00'e çekilen sokağa çıkma yasağı, Cumartesi akşamından itibaren uygulanmaya başlandı.

İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantının hızla yayılmasını önlemek amacıyla 9 Şubat'a kadar uygulanacak olan yasak kararı, Hollanda'nın bazı bölgelerinde protesto edildi. Protesto gösterilerinin en serti, ülkenin kuzeyindeki, muhafazakarlığıyla bilinen Urk kentinde yaşandı. Sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrı üzerine, yasağın başladığı saat 21:00'de 100'den fazla aracın oluşturduğu konvoy, klakson çalarak sokaklara çıktı. Hollanda'da sokağa çıkma yasağına karşı başlayan eylemler ülkenin bir çok noktasında sürüyor.



🔹Polis ile göstericiler arasında sık sık gergin anlar yaşanırken, göstericiler yollara barikat kurmaya başladı. pic.twitter.com/iFPFCTn5GZ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 24, 2021 Belediyeye ait Covid-19 test merkezini ateşe veren protestocular, liman bölgesinde toplandı. Polis araçlarına zarar veren topluluk, polis memurlarına da taş ve havai fişekler attı. Protestoların kontrolden çıkması üzerine, belediye başkanı, polis ve savcılığın ortak kararıyla "acil durum" ilan edilerek, bölgeye çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı. Hollanda'da acil durum emri, sadece büyük bir isyan, afet veya kaza gibi ciddi durumlarda veriliyor.

Urk Belediye Başkanı Cees van den Bos, "Yaşananlardan utanıyorum. Bu akşam, çok üzücü geçiyor. Belediye başkanı olarak tek çözümüm, savcı ve polisle birlikte acil durum ilan etmek ve çevik kuvveti çağırmak" dedi.

Belediye, polis ve savcılık tarafından yapılan ortak açıklamada, test merkezinin kundaklanmasının, "sağlık çalışanlarına atılmış bir tokat" olduğu belirtildi. Kundaklama olayına karışan 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Gece yarısında doğru çevik kuvvetin müdahalesiyle liman bölgesindeki protestocular dağıtıldı. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Hollanda'nın çeşitli bölgelerinde sokağa çıkma yasağı karşıtı protestolar sürerken, göstericiler Lahey'de bir polis motosikletini ateşe verdi. pic.twitter.com/E35Ktazb5B — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 24, 2021

Hollanda'nın güneyindeki Stein kasabasında da, yaklaşık 100 kişi, sokağa çıkma yasağını protesto etmek için bir araya geldi. Kasaba meydanından saat 21:00'den sonra alkol alıp, müzik yapmak isteyen topluluk, polisle çatıştı. Polis, 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Eindhoven'da dükkanlar yağmalandı

Koronavirüs önlemlerine yönelik protesto gösterileri Pazar günü de devam etti. Genellikle aşırı sağcılar tarafından desteklenen başkent Amsterdam ve Eindhoven kentindeki gösterilerde olay çıktı.

Eindhoven'de düzenlenen izinsiz protestoda polisle çatışan göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Polise taşla karşılık veren protestocular, merkez istasyonu civarındaki bisiklet ve araçları ateşe verdi. Camları kırılan civardaki mağaza ve dükkanlar da, protestocular tarafından yağmalandı.

Tren ve otobüs trafiği, olaylar nedeniyle durmak zorunda kaldı.

Amsterdam polisi de, Museumplein'deki izinsiz gösteriye müdahale etti. Polis köpekleri ve tazyikli su kullanılan yaklaşık 250 kişilik grup ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Amsterdam Belediyesi, protesto gösterilerine karşı "acil durum" ilan etti.

Cumartesi gecesi Covid-19 test merkezinin ateşe verildiği Urk kentine ise, sokağa çıkma yasağının uygulanması için çok sayıda polis ekibi gönderildi.