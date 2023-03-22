Hollanda'da porsuklar, rayların altına yuva kazarak trenlere sorun çıkarıyor!

Hollanda'nın ana demiryolu hattı olan Den Bosch ve Eindhoven kentleri arasındaki tren seferleri, rayların altından tünel kazan porsuklar nedeniyle önümüzdeki haftaya kadar iptal edildi.

Porsuklar, Kuzey Brabant kentinde bulunan Esch köyü yakınlarında demiryolunun altından tüneller kazarak raylarda çökme riski oluşturdu, hattı kapatmaya zorladı.

Ülkenin demiryolu ağını yöneten şirket ProRail'ın sözcüsü, Omroep Brabant gazetesine, porsukların koruma altında bir tür olduğunu belirterek, raylardaki onarım çalışmalarına başlamak için izin alınması gerektiğini ifade etti. ProRail sözcüsü, sorunun ne kadar süreceğini öngöremediklerini ekledi.

Den Bosch ve Eindhoven arasındaki tren seferleri, porsukların alandan uzaklaştırılması ve rayların altındaki zeminin zayıflaması nedeniyle muhtemelen haftalarca durdurulacak.