Hollanda'da Müslümanlardan evsizlere sıcak çorba

Hollanda Hasene Derneği, Nico Adriaans Vakfı aracılığıyla soğuk kış şartlarında Rotterdam kentindeki evsiz ve ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba ikramında bulundu.

Derneğin Güney Hollanda Temsilcisi Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki birçok büyük şehirde olduğu gibi Rotterdam'da da çeşitli nedenlerle yaşamlarını sokaklarda sürdürmek zorunda kalan insanların olduğunu söyledi.

Hasene'nin dünyanın dört bir tarafında Afrika'dan Asya'ya kadar her yerde mazlum ve mağdurlara yardım dağıtan bir dernek olduğunu belirten Doğan, "Mevcut yaşadığımız ülkede de ihtiyaç sahibi olan insanlar var. Yurt dışından gelip burada yeri yurdu ve resmi evrakı olmayan, bakıma muhtaç, evsiz ve günlük yiyeceklerini temin edemeyen insanlar var." dedi.

Doğan, "Hollanda toplumuna da faydalı olabilmek için Müslümanlar ve Hasene derneği olarak onları da unutmadığımızı gösterip en azından midelerine sıcak çorba girmesi için bu çalışmayı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Çorba dağıtımının büyük bir ilgiyle karşılandığını ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Doğan, "Bugün, yarın ve pazar günü Rotterdam'da, önümüzdeki hafta da 3 gün Eindhoven kentinde evsiz ve ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtacağız." diye konuştu.