Hollanda'da FETÖ’cü teröristi ödüllendirdiler

Ülkede FETÖ'cülerin cirit atmasına müsaade edilen Hollanda'da Kraliyet Nişanı rezaleti yaşandı. Hollanda'da geleneksel Kraliyet Nişanı'na bu sene 16 Türk layık görüldü. Türkler arasında FETÖ'cü Mevlüt Yılmaz ve Fatma Lapçin Yılmaz da vardı. FETÖ'cü Yılmaz, Kraliyet Nişanı'nı Pensilvanya'da yaşayan FETO elebaşı Gülen'e ithaf etti.

ÖDÜLÜ FETÖ ELEBAŞI ADINA ALDI

Ödülü Fetullah Gülen adına kabul ettiğini söyleyen Mevlüt Yılmaz ile eşi Fatma Lapçin Yılmaz, hain FETÖ'cülerin Türkiyi'ye kin kustuğu bir internet sitesine açıklamalar yaparak, elebaşına methiyeler düzdüler. Mevlüt Yılmaz, Kraliyet Nişanı'nı Fetullah Gülen başta olmak üzere Hizmet Gönüllüleri adına kabul ettiğini söylemekten çekinmedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN SKANDAL SÖZLER

Ödülü belediye binasında veren Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema da konuşmasında FETÖ'nün sorumluğu olduğu ve 251 şehidin verildiği hain 15 Temmuz darbe girişimine değinmedi. Halsema bunun yerine şehitlerle alay eden bir açıklama yaptı. Halsema, "Maalesef sizler adına üzüldüğüm bir konu ise doğduğunuz ülkeye gidemeyişiniz. Sizler diyalog insanlarısınız" dedi.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Kraliyet Nişanı almaya kazanan Türklerin isimleri ve şehirleri şöyle: Ayşe Boya (Lochem), A. Erdal, C.Sofuoğlu ve G.Bozdağ-Güzel (Rotterdam), G. Dolu (Hoogvliet), Elif Ateş (Barendrecht), Z. Çimtay (Schiedam), Fatma Kırılmaz (Vlaardingen), K. Korkmaz (Maasluis), N. Oral (Rijmond), H.İ. Seçkin, Kerem Alan, Süreyya Erdem (Deventer), Selahattin Asal (Huizen), Fatma Lapçin Yılmaz ve Mevlüt Yılmaz (Amsterdam).