Hollanda'da bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü
Hollanda'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Daha sonra evinin balkonundan çevredekilere ok atan saldırgan yaralı olarak gözaltına alındı.
Hollanda'nın Almelo kentinde bıçaklı saldırıda, 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı açıklandı.
Hollanda Overijssel bölgesi polisinin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Steynstraat Caddesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, saldırgan olduğu düşünülen şüphelinin, evinde yaralı ele geçirildiği aktarıldı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde saldırganın, bıçaklı saldırının ardından evinin balkonundan sokaktan geçenlere arbaletle ok attığı görüldü.
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