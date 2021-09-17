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Hollanda'da bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü

Hollanda'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Daha sonra evinin balkonundan çevredekilere ok atan saldırgan yaralı olarak gözaltına alındı.

Hollanda'nın Almelo kentinde bıçaklı saldırıda, 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

Hollanda Overijssel bölgesi polisinin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Steynstraat Caddesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırgan olduğu düşünülen şüphelinin, evinde yaralı ele geçirildiği aktarıldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde saldırganın, bıçaklı saldırının ardından evinin balkonundan sokaktan geçenlere arbaletle ok attığı görüldü.

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