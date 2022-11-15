Hollanda'da 400 bin kişi gıda sıkıntısı çekiyor!

Hollanda Kızılhaçı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede 400 bin kişinin yeterli gıdaya erişim sıkıntısı çektiği bildirildi.

Kovid-19 sonrası ülkede gıda yardımına başvuranların sayısının arttığına değinilen açıklamada, son aylarda yükselen gıda ve enerji fiyatlarıyla birlikte düşük gelir grubundaki ailelerin çocuklarının okula aç gelmesinin engellenmek istendiği vurgulandı.

Açıklamada, daha önce Friesland ve Utrecht'teki muhtaç ailelerin çocukları için yapılan ücretsiz kahvaltı ve gıda yardımının diğer şehirlerde de başlatılacağı duyuruldu.

Hollanda Kızılhaçı'nın Friesland'da 600, Utrecht'te 120 çocuğa kahvaltı paketi verdiği ve diğer bölgelerde artan gıda yardım taleplerini karşılamak için gelecek haftadan itibaren Kuzey Hollanda bölgelerinde de ücretsiz kahvaltı paketlerinin dağıtılacağı kaydedildi.

Hollanda Kızılhaçı Ulusal Yardım Biriminin başındaki Heleen van den Berg'in "Her gün öğünlerini geçiştirmek zorunda kalan insanlar olduğunu duyuyoruz. Bazı ebeveynlerin çocuklarına yeterli gıda kalması için yemediklerini de duyuyoruz. Meyve ve sebze bazıları için lüks haline geldi. Bir kadın bana tüm hafta krep yediğini ve çocuğunun beslenme çantasını dolduramadığını söyledi." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, düşük gelir grubundaki ailelere marketlerde kullanabileceği alışveriş kartları dağıtacağı bilgisi de paylaşıldı.