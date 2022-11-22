Hollanda Senegal'i son dakikalarda devirdi!

Senegal'in yıldız oyuncusu Saido Mane'den yoksun neler yapabileceği, karşılaşma öncesinde en merak edilen konulardan biriydi. A Grubu'nun iki iddialı takımını karşı karşıya getiren mücadelenin ilk bölümünde iki takım da oldukça kontrollü başladı. Senegal ve Hollanda önceliğini savunmada açık vermeme üzerine kurarak karşılaşmaya başladı.

Senegal'in ön alandaki baskısı zaman zaman Hollanda savunmasını zorlasa da bu baskı Afrika temsilcisinin net fırsatlar yakalamasını sağlayamadı. Senegal, hücumda Mane'nin yokluğunu fazlasıyla hissetti. Hollanda ise zaman zaman ters kanada atılan hızlı ve uzun toplarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

Al Thumama Stadyumu'ndaki maçta Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio yönettiği maçta Senegal, Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenildi. Mücadelede Hollanda'nın gollerini 84. dakikada Cody Mathes Gakpo, 90+9. dakikada Davy Klaassen kaydetti.

İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı. Hollanda Milli Takımı'nda Wout Weghorst karşılaşmada süre alamadı.