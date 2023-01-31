AjansHaber.com.tr Dünya Hollanda Konsolosluğundan kritik karar

Hollanda İstanbul'daki Konsolosluğunu kapatıyor

Hollanda, İstanbul'daki konsolosluğunun geçici olarak halka kapatıldığını twitter üzerinden yapmış olduğu açıklama ile duyurdu

Hollanda makamlarının Twitter üzerinden yapmıl olduğu açıklamada ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'nun geçici olarak kapatılacağı bilgisini paylaştı.

Açıklamada "İsveç, Danimarka ve Hollanda'da sırasıyla Kuran'ın yakıldığı ve yırtıldığı gösteriler, Batı karşıtı duyguları canlandırabilir ve gösteri ile protestolara yol açabilir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Başta İstanbul olmak üzere; Batılı hedeflere, diplomatik misyonlara ve ibadet yerlerine yönelik saldırı tehdidi de artmaktadır. Bu tehdit nedeniyle Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak halka kapatılmıştır. Başkonsolosluğun konsolosluk hizmetleri şu anda fiziksel olarak gerçekleşmemektedir. İşlemler Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği tarafından dijital ve/veya fiziksel olarak devralınacaktır. Bununla birlikte, başkonsolosluğa e-posta yoluyla ulaşılabilir. Şu anda Dışişleri Bakanlığı'nın elinde bireysel olarak Hollandalı yolculara yönelik bir tehdit olduğuna dair herhangi bir uyarı bulunmamaktadır. Türkiye için seyahat tavsiyelerinin renk kodu sarı ve küçük bir kısmı için ise turuncu ve kırmızıdır" denildi.

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