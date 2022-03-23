Hollanda basını: Ukrayna konusunda bir şeyler yapabilecek tek ülke Türkiye

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 10 yıl aradan sonra Ankara'ya ilk kez gerçekleştirdiği ziyaret, Hollanda basınında 2017 yılından bu yana gergin olan iki ülke ilişkilerinin yumuşatılması konusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Türkiye'ye en son 2012 yılında giden Başbakan Rutte'nin Salı günü Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, Hollanda medyasında geniş yankı buldu.

Rutte, Erdoğan'ı övdü

BBC Türkçe'nin haberine göre, kamu yayıncısı NOS, "Rutte, Erdoğan'ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarından dolayı övdü" başlığıyla duyurduğu haberde, Hollanda Başbakan'ının Ankara ziyaretine, Perşembe günü yapılacak NATO liderler zirvesinin damga vurduğu belirtildi.

NOS, Rutte'nin, savaşı diplomasi yoluyla bitirme çabaları nedeniyle Erdoğan'ı övdüğünü ve Suriye'den gelen mültecileri kabul ettiği için Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettiğini de bildirdi.

Türkiye'nin konumu NATO için değerli

İki ülke arasında 2017 yılından bu yana yaşanan diplomatik gerilime atıfta bulunan Hollanda Televizyonu, "Bugün ikisi arasında herhangi bir düşmanlık belirtisi yoktu. Hollanda başbakanı, 'Zaten güçlü olan ilişkimizi daha da derinleştirdik' dedi" görüşüne yer verdi.

NOS'un yorumunda, Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşı durdurmak için NATO adına önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı:

"Türkiye'nin aşağı yukarı tarafsız konumu NATO için değerli olabilir. Arabulucu rolü Erdoğan'a çok yakışıyor. Bölgede rol oynayan, Doğu'ya ve Batı'ya saygı duyan biri."