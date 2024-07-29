Hollanda, başıboş köpek sorununu "köpek vergisi" ile çözdü!

Hollanda'da köpek sahiplerinden 1600'lü yıllardan bu yana "köpek vergisi" alınıyor.

Verginin amaçları arasında yoksullara yardım etmek ve o dönemlerde Hollanda sokaklarında sayıları giderek artan sokak köpeği sayısını kontrol altına almak vardı.

Bu vergileri belirlemek, toplamak ve ihtiyaç dahilinde kullanmak ise belediyelerin sorumluluğuna verilmiş durumda.

1,5 milyona yakın köpek nüfusu olan Hollanda'da belediyeler köpek parkları, köpek barınma merkezleri ve dışkı çöpleri yapıyor, bu konuda görev yapan personelin maaşlarını bu bütçeden karşılıyor.

Sahiplenen köpek sayısına göre farklı vergilerin alındığı Hollanda'da evlerin önüne inşa edilen köpek kulübeleri için de ayrıca vergi ödeniyor. Vergi miktarı ise belediyelere göre değişkenlik gösteriyor.

Yapılan düzenlemeler sayesinde bir zamanlar adeta sokak köpeklerinin istilasına uğrayan Hollanda'da bugün sokaklarda başıboş tek bir köpek görmek bile mümkün değil.

Ülkede yaşayan tüm köpekler kimliklendiriliyor ve sahibinin sorumluluğuna veriliyor. Ancak herhangi bir şekilde sahiplenilmeyen köpekler ise belediyelere ait barınaklarda sahiplendirilmeyi bekliyor.

Ülkede, sahipli hayvanların sokağa çıkarılmasının da şartları çok keskin şekilde belirlenmiş. Ancak tasma takmak suretiyle sokağa çıkarılabilen sokak köpeklerinin tehliikeli türlerine ise ağızlık zorunluluğu getirilmiş.

Sokağa çıkarılan köpeğin dışkısından da sahibi sorumlu tutuluyor. Köpek sahibi, belirli standartlardaki poşetlerle dışkıyı alarak, belediyeler tarafından belirli noktalara yerleştirilen dışkı çöpüne atmak zorunda.