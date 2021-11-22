Hollanda Başbakanı Rutte, Kovid-19 tedbirlerini protesto edenlere "aptallar" dedi

Rutte, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cuma akşamı Rotterdam şehrinde başlayan ve ülkenin birçok şehrine yayılan Kovid-19 ve zorunlu aşı protestolarına ilişkin "Protesto görüntüsü altında düpedüz şiddet uygulandığını" savundu ve polisle çatışan göstericiler için "aptallar" ifadesini kullandı.

BUNLARIN PROTESTO İLE ALAKASI YOK

Protestocuların polis, itfaiye ve ambulanslara saldırdığını kaydeden Rutte, "Bunların protesto ile alakası yok." dedi.

Uzun süren Kovid-19 kaynaklı belirsizliklerin toplumda fazlasıyla huzursuzluk yarattığını belirten Rutte, "Fakat hiçbir zaman bu aptalların sadece mutsuz oldukları için bizi koruyan insanlara karşı düpedüz şiddet kullanmalarını kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

PROTESTOLAR ROTTERDAM'DA BAŞLADI

Hollanda'nın Rotterdam kentine cuma akşamı başlayan protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı.

Göstericilerin havai fişek kullandığı ve dükkanlara saldırdığı olaylarda polis araçları ateşe verildi.

Güvenlik güçlerince TOMA'ların kullanıldığı ve uyarı ateşlerinin açıldığı gösterilerde Rotterdam'da 51, Lahey'de 19, Urk'da 8, Roermond ve Stein'de 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.