AjansHaber.com.tr Dünya İlerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğiz

Hollanda Başbakanı Rutte: "İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyledi.

Rutte, her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Mart ayı enflasyon rakamının 11,9'a yükselmesinin "endişe verici" olduğunu belirten Rutte, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız." dedi.

Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek "Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
YEE'nin katkılarıyla ABD'de caz konseri
Bayraktar TB2'leri ilk kez tatbikatta kullandı
İlerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğiz
Fransa istihbaratında Ukrayna depremi
Rubleyle ödeme yapılmazsa gaz sözleşmeleri duracak
ABD'den petrol fiyatlarını düşüren hamle
Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu