Hocalı, Hankendi ve Hocavend sakinlerine Azerbaycan pasaportu verilecek

Ahmedov, Hocalı, Hankendi ve Hocavend sakinlerine Azerbaycan pasaportu verileceğini, bu bölgelere savcı ve polislerin tayin edileceğini söyledi.

“Rusya Azerbaycan’a giriyor” algısı doğru değil

Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmaya değinin Ahmedov, bazı kesimlerin Rus askerlerinin barış gücü olarak gelmesini “Rusya Azerbaycan’a giriyor” olarak algıladığını, ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

“Bu doğru değil” diyen Ahmedov, “Rus ordusunun Azerbaycan’a girdiği algısı oluşmamalı, buna son nefesimize kadar izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu meselenin dışında bırakılamaz"

Ahmedov, Türk barış gücünün de bu sürece dahil olacağını söyledi ve şunları kaydetti: “Bana gelen bilgilere göre Türk askeri Laçin koridoru ve başka bölgelerde mevcut ve Rus askerleri ile beraber çalışıyorlar. Türkiye bu meselenin dışında bırakılamaz. Türkiye, sadece gözlem merkezinde değil, Laçin ve Hankendi gibi bölgelerde de olacak.”

Vahid Ahmedov, Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesi sonrası Karabağ’da oluşan duruma dair de açıklamalarda bulundu: “Hocavend, Hankendi, Hocalı. Bunların tamamı Azerbaycan topraklarıdır ve buraya Devlet Başkanı tarafından savcılar, polisler ve diğer görevliler atanacak.”

“Hakimiyetimizi bu bölgeye yayıp sorunları çözmek için hızlı hareket etmeliyiz” diyen Ahmedov, bu bölgede yaşayan kişilere Azerbaycan pasaportu verileceğini söyledi.

"Zengilan’a açılan koridor ile Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan birleşecek"

Nahçıvan ve Karabağ arasında açılacak olan koridor da Ahmedov’un gündemindeydi: “Nahçıvan’dan Zengilan’a açılan koridor ile Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan birleşecek. Böylece bir sorun halledilmiş olacak. Burada demir yolu olacak. Birde karayolu olacak. Bence bu yol en geç bir yıl içerisinde çalışmaya başlayacak.”

"Türkiye'nin çok güçlü bir lideri var"

Vahid Ahmedov, Türkiye’nin Kafkasya bölgesinde güçlenen rolüne de dikkat çekti: “Kafkasya’da durum kökten değişti ve yeni bir güç geldi - Türkiye. Çok güçlü bir lideri var. Dünyada meselelerin halledilmesinde ona kulak veriliyor ve danışılıyor. Bunu Suriye, Libya ve Akdeniz’de gördük.”

Ahmedov, Türkiye’nin Karabağ meselesinde çok aktif rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini vurguladı.