Hobi bitkisi dediler kenevir çıktı

Sözde "hobi bitki yetiştiriciliği" adı altında kenevir yetiştiriciliğini anlatan internet sitesi takibe alındı.

İlçede, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde internet sitelerinde hobi yetiştiriciliği adı altında kapalı alan yetiştirme düzenekleri satışı yapan ve bitki yetiştirme kılavuzu adı altında kenevir bitkisi yetiştiriciliğine yönelik bilgiler verdiği tespit edilen siteden, 2 şüphelinin alışveriş yaptığı belirlendi.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 107 gram esrar, 2,8 gram Hint keneviri tohumu, 17 fişek satışa hazır marihuana (esrar), ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı tütün ürünü ve bir miktar para ele geçirildi.

Söz konusu internet sitesinden alışveriş yapan iki kişi, Edirne'de gözaltına alındı.