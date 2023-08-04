Hizmet değil, koltuk belediyeciliği!

Ünsal ERGEL-ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koltuk sevdası 16 milyon İstanbulluyu kaderiyle baş başa bıraktı. İstanbul’un sorunlarıyla ilgilenmek yerine önce genel seçimlerde Cumhurbaşkanı yardımcılığına oynayan İmamoğlu, şimdi de CHP Genel Başkanlığı için geceli gündüzlü mücadele ediyor. İmamoğlu’nun koltuk hırsı Mart 2023 genel seçimlerden bugüne İstanbulluların 150 gününe neden oldu.

Göreve geldiği günden itibaren, İstanbul’un sorunları yerine önce Cumhurbaşkanı yardımcılığı ardından da CHP Genel Başkanlığı koltuğu peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nun koltuk sevdası şehrin 150 gününe mal oldu. Seçildiği gün İstanbul için çok şey vadeden İmamoğlu, doğal afetlerde bile şehri kaderine terk etmeyi tercih etti.

Bununla da yetinmeyen İBB Başkanı İmamoğlu, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde koltuk için görevini ihmal etti. İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in 6 Mart 2023 tarihinde 6’lı Masa’ya dönmesiyle adı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na geçen İmamoğlu, bu süreçte de İstanbulluları kaderine bıraktı.

Belediye başkanlarını hizmetin başında değil Türkiye’nin dört bir tarafında televizyonlardan mitingler düzenlerken takip edebilen İstanbullular, yüzlerce sorunlarıyla baş başa kaldılar. Vatandaşların, “Aldığı maaşı hak etmek için İstanbul’a ve İstanbullulara hiçbir şey yapmıyor” eleştirileriyle karşı karşıya kalmasına da aldırmayan İmamoğlu, bu duyarsızlığını şimdi de CHP Genel Başkanlığı koltuğu için ısrarla sürdürmeye devam ediyor.

Genel seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından İmamoğlu şimdi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz” sözlerine atıf yapıldığı “baba koltuğu”na oynuyor.

CHP Genel Başkanlığı’na soyunan İmamoğlu, bu defa da kurultay süreci için kapalı kapılar ardından çalışmaya başladı. Gerek belediye başkanı olduğu ilin gerekse partinin diğer öne çıkan isimlerini yanına çekmek için kıyasıya mücadele eden İmamoğlu için vatandaşların yorumu, “Bugüne kadar yaptığı çalışmalar da yine sadece kendisi ve istikbali için oldu.” şeklinde oldu. İstanbullular tarafından işini yapmamak ile sürekli gündeme gelen İmamoğlu için “Önümüzdeki yıl mahalli seçimlerde kazanma şansını görmediği için olsa gerek hedefini bu süreçte Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna dikti.” eleştirileri yapılıyor.