'Hızlı ve Öfkeli 10' filminin afişi yayınlandı

İlk filmi 2001 yılında vizyona giren ve başarılı aksiyon yapımları arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli'nin geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Başrollerinde Paul Walker, Jason Statham, Vin Diesel gibi pek çok oyuncunun rol aldığı serinin bugüne kadar çekilmiş birçok devam filmi bulunuyor.

2021 yılında vizyona giren ve gişe rekoru kıran 'Hızlı ve Öfkeli 9'un devam filmi için hazırlıklar tamamlandı.

Seriyi bitirecek iki bölümlük finalin ilki olan 'Hızlı ve Öfkeli 10' filminde Jason Mamoa, Brie Larson, Daniela Melchior gibi yeni isimlerde yer alacak.

Yaklaşık olarak 340 milyon dolar harcanan filmin ilk fragmanı ise 10 Şubat'ta yayınlanacak.

19 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girecek olan 'Hızlı ve Öfkeli 10' filminin ilk afişi yayınlandı.

İŞTE HIZLI VE ÖFKELİ 10'UN İLK AFİŞİ