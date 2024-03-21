Hızlı tren hattında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Fatih Mahallesi, Ambardere mevkisindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Operatör yardımcısı H.S. ile formen S.A'nın kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Toprak altından çıkarılan işçilerin hayatını yitirdiği belirlendi. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.