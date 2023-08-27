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Hizbullah askeri fuar düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde düzenlediği fuarda, savaşta ele geçirdiği askeri zırhlı araçları tanıttı.

Hizbullah tarafından "Baalbek Cihad Fuarı" düzenlendi.

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El-Manar televizyon kanalının haberinde, fuarda sergilenen askeri ve zırhlı araçların geçen yıllarda İsrail'in yanı sıra 2017'de terör örgütleri DEAŞ ve Nusra Cephesine karşı girişilen savaşta elde edildiği belirtildi.

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Hizbullah Siyasi Konsey Başkanı İbrahim Emin es-Seyyid fuar açılışında yaptığı konuşmada, "Bu sergi, direnişin gücünü ve yetkinliğini göstermektedir." dedi.

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Bu türden fuar ve sergiler kurmaya devam edeceklerini belirten Seyyid, başarı ve zaferlerinin kaybolmasını istemediklerini vurguladı.

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