Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'ndaki arıza giderildi

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.

Hattın Aşiyan İstasyonu'nun girişine uyarı yazısı asılarak, teknik sebepten dolayı istasyonun kapalı olduğu duyuruldu.

Geçici olarak durdurulan seferler, iki saatlik çalışmanın ardından arızanın giderilmesiyle tekrar başladı.

Rumeli Hisarüstü ile Boğaz sahilinde yer alan Aşiyan Parkı arasında inşa edilen F4 Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı 28 Ekim'de hizmete açılmıştı.