HİSAR O+'da sona gelindi: Seri üretime geçiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HİSAR A Hava Savunma Füze Sisteminin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sisteminin ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini açıkladı.

HİSAR’dan iki müjde birden!#HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi!



Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden #HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor! Hayırlı olsun. 🇹🇷



Durmak Yok Yola Devam!#MilliGururHİSAR pic.twitter.com/f9ecZ87XpK — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 10, 2021

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HİSAR’a dair gelişmeleri sosyal medya hesabından “HİSAR’dan iki müjde birden! HİSAR A sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi! Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor! Hayırlı olsun. Durmak Yok Yola Devam!” ifadeleriyle duyurdu.



YERLİ VE MİLLİ OLARAK GELİŞTİRİLDİ

HİSAR Hava Savunma Sistemleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi olarak, Aselsan-Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.

360 derece etkinliğe sahip sistem, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR A Sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken, HİSAR O Sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor.

HER TÜR HAVA ARACINA KARŞI ETKİLİ

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR; savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

HİSAR A TÜM UNSURLARIYLA TEST EDİLDİ

HİSAR A Projesinde Atış İdare Cihazı ile koordineli çalışan Füze Fırlatma Sistemleri ve füzelerin envantere girmesinden sonra, son olarak tek başına görev yapabilmek üzere gerekli tüm alt sistemleri üzerinde bulunduran Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin (Otonom HİSAR A ) de teslimatı gerçekleşti. Böylece HİSAR A Sisteminin tüm unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Otonom HİSAR A zırhlı mekanize ve hareketli birliklerin hava savunma görevini icra edecek. Sistem, zorlu arazi şartlarında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi ve tek başına görev yapabilme kabiliyeti ile ön plana çıkıyor.

HİSAR O+ SERİ ÜRETİME GEÇİYOR

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, son olarak gerçekleştirdiği harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha etmeyi başardı. Sistem böylece seri üretime geçme aşamasına geldi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR O+ Sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR O+ Sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem, Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze ve RF Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor.