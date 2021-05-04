HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu

Yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A ile otonom füze fırlatma sisteminden gerçekleştirilen atışta hedef uçak başarıyla vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi" muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; 03 Mayıs 2021’de Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Hisar U'nun ilk prototipinin de bu yıl sonunda hazır olması planlanıyor. Hisar-U devreye girdiğinde Türkiye s-400 ve Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemini kendisi üretebilen ülke haline gelecek.

“Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi” muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; 03 Mayıs 2021’de Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu.

HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi, ilk defa envantere girecek tüm unsurlarını tek araç üzerinde barından otonom Hisar A+ konfigürasyonu, irtifa ve menzilde performansı artırılmış olarak yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti. @tcsavunma @TSKGnkur @aselsan @roketsan pic.twitter.com/QOfGTAxccs — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 4, 2021

TSK'DA HİSAR MİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde geliştirilen ve Türkiye'nin ilk milli hava savunma füze sistemi olan Hisar için gerçek füze, uçak ve helikopter kullanılmadan, simülatörler ve eğitim füzeleri ile operatör eğitici eğitimleri gerçekleştirildi. Türkiye'nin katmanlı hava savunmasında önemli görevler üstlenecek olan Hisar sistemlerinin operatör eğitici eğitimlerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Hisar operatörleri katıldı.

Eğitimlerde ASELSAN tarafından geliştirilen gerçek sistemler ile bütünleşik çalışan simülatörler yoğun olarak kullanıldı. Simülatör kullanımı, eğitimin pahalı mühimmat ve hedef uçak kullanımı yerine dijital ortamda verilmesi nedeniyle maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ayrıca simülatör eğitimleri ile gerçek atışlardan önce çok daha fazla tekrar yapılması ile eğitimin pekiştirilmesi sağlanıyor.

ASELSAN ve proje paydaşı firmaların uzman eğitmen personelinin görev aldığı eğitimlerde, operatörlerin, sistemlerin tüm imkan ve kabiliyetleri ile Kara Kuvvetleri Komutanlığının genel ve taktik gereksinimine uygun olarak en verimli düzeyde kullanımını sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olması amaçlandı.

Sistem içine gömülü simülatörler yardımıyla, taktik sahada karşılaşılması muhtemel durumlara yönelik tehdit senaryolarının oluşturulması ve tehditlerin bertaraf edilmesi çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda tehdit simülasyonları yaratıldı, kullanıcılar gerçek sistem üzerinde komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını icra ederek tehditleri önleme faaliyetlerini simüle ortamda gerçekleştirdi. Gerçek füze, uçak ve helikopter kullanılmadan, simülatör ve eğitim füzeleri vasıtasıyla farklı senaryolarda denemeler yapılarak gerçek atış senaryolarının bire bir uygulanabildiği maliyet etkin eğitimler verildi.

YÜZDE 80 YERLİ KATKIYLA ETKİN HAVA SAVUNMA

Hisar sistemleri, sabit birliklerin ve kritik tesislerin hava savunması kapsamında günümüzün modern tehditleri olan savaş uçaklarını, helikopterleri, seyir füzelerini, insansız hava araçlarını ve havadan karaya atılan füzeleri yüksek performans ile etkisiz hale getiriyor. HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ sistemleri, farklı irtifalardaki tehditlere karşı Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirildi.

Çok sayıda alt sistemi bünyesinde barındıran Hisar sistemleri, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ve Türkiye'nin alçak ve orta irtifa hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla yüzde 80 yerli katkı oranı ile 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla hayata geçirildi. Radar, komuta kontrol, atış kontrol sistemi, füze fırlatma sistemleri, haberleşme sistemleri, IFF ve veri bağı gibi yer donanımları geliştirilmesi ASELSAN sorumluluğunda yürütüldü.

Kızılötesi ve RF arayıcı başlıklar ile veri bağı donanımları ASELSAN tarafından sağlanan füzeler ise ROKETSAN tarafından geliştirildi. Hisar sistemleri, en gelişmiş teknoloji ile gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine imkan sağlayabilecek yapıda açık mimaride bulunuyor. Seri üretimle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçları milli imkanlarla karşılanacak.

ŞİMDİ GÜNDEMDE HİSAR-U VAR

Hisar U'nun ilk prototipinin bu yıl sonunda hazır olması planlanıyor. Hisar U'nun Maksimum menzili ise 150 kilometre olacak. Çalışmaları devam eden Hisar-U, Türkiye'nin milli imkanlarla yürüttüğü hava savunma projesinin son üyesi olacak. Hisar-U devreye girdiğinde Türkiye s-400 ve Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemini kendisi üretebilen ülke haline gelecek.

Türkiye'nin milli imkanlarla yürüttüğü hava savunma projesinin son üyesi olacak Hisar-U’yu CNN TÜRK’e değerlendiren uzmanlar, ‘Tamamlandığında kesinlikle Patriot’tan daha iyi olacak’ yorumunda bulunmuşlardı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre İsmail Demir, SSB tarafından yürütülen 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında teslimatlar hakkında bilgi verdi.

TSK'YA TESLİMAT DEVAM EDİYOR

Demir, katmanlı hava savunma sistemi güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "ASELSAN ana yükleniciliğinde yerli ve milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatlarına devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ateş İdari Cihazı Takımı'nın, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla en güncel teknolojiye dayalı alçak irtifa hava savunma çözümü sunduğunun altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Ateş İdari Cihazı sistemi aynı anda 3 adede kadar Modernize Çekili Top'un yanı sıra 1 adet HİSAR-A Füze Fırlatma Sistemi'nin kontrolünü üstlenebiliyor.

Söz konusu sistemler, 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile aralarında havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının da yer aldığı güncel hava tehditlerine karşı hava savunmasını yüksek etkinlik ile icra ediyor."

35 MM MODERNİZE ÇEKİLİ TOP

Yapılan modernizasyon çalışmaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Topları'nın tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor, söz konusu toplar güncel teknolojiyi kullanan etkin bir alçak irtifa hava savunma silahı olarak kullanıma sunuluyor.

Modernizasyon çalışmaları kapsamında toplara "Parçacıklı Mühimmat" atma yeteneği kazandırılıyor, topların atış ve komuta kontrollerinin Ateş İdare Cihazı tarafından gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

35 MM MODERNİZE ÇEKİLİ TOP(ATEŞ İDARE CİHAZI TAKIMI) ŞU ÖZELLİKLERE SAHİP

35 mm Modernize Çekili Top (Ateş İdare Cihazı Takımı), 2 x 35 mm hava savunma topu ile 2 x 550 atım/dakika (toplam 1100 atım/dakika) atım hızı

3 farklı mühimmat tipi kullanabilme, 35 mm Parçacıklı Mühimmat, HEI, TP-T, entegre güç ünitesi, geliştirilmiş kullanıcı ara yüzleri

Alçak gerilim beslemeli donanımlar, güç ünitesi kapandığında kısa süreli operasyona devam etmeyi sağlayan akü grubu

Harici güç beslemesi ile çalışabilme, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı üstün performans sağlayan, servo-kontrol, eyleyici, güç dağıtım ve atış kontrol alt sistemleri.