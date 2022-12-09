Hırvatistan ilk yarı finalist! Brezilya kupaya veda etti

Hırvatistan ile Brezilya, Education City Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetti.

Livakovic kalesinde devleşti

Maçın genelinde Brezilya'nın kaleyi bulan şut sayısı 10'u bulurken, Hrıvatistan'ın kaleyi bulan tek şutu gol oldu. Hırvat kaleci Livakovic Brezilyalı futbolculara geçit vermeyerek kalesinde devleşti ve takımının yarı final biletini almasında büyük rol oynadı.

Her iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele golsüz tamamlandı. Maçta uzatmalara gidildi.

Hırvatistan, 116. dakikada Petkovic'in golüyle eşitliği yakaladı. 1-1. Maç penaltılara gitti. Penaltılarda Brezilya'ya 4-2 üstünlük sağlayan Hırvatistan, yarı finale yükseldi.

Bu turu geçen Hırvatistan, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinden galip çıkacak takımla karşılaşacak.

Neymar tarihe geçti

Daha önce Brezilya Milli Takımı ile çıktığı maçlarda toplam 76 gol kaydeden Neymar, Pele'nin hemen arkasında gol krallığında 2. sıradaydı. Bugün uzatmalarda kaydettiği golle 77. golüne imza atan PSG'nin yıldızı gol krallığında Pele'ye ortak oldu.