Hırsız, okullardaki sadaka kutusuna göz dikti! 7 okul soydu!

Büyükçekmece ve Silivri'de 7 okul ve bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlığın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli U.S'yi bir okul yakınında suç aletleriyle gözaltına aldı.

Şüphelinin Büyükçekmece'deki evinde yapılan aramada, okullardan çalındığı belirlenen piyasa değeri 27 bin lira olan 2 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar, 1 dizüstü bilgisayar, okullardaki 2 sadaka kutusundan çalınan 6 bin 800 lira ile 4 kantinden ve Büyükçekmece'deki bir iş yerinin kasasından çalındığı belirlenen toplam 24 bin 300 lira ele geçirildi.

Okullardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin okullara çeşitli aparatlar yardımıyla girdiğini belirledi.

U.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.