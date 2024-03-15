Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca, haftaiçi 10.00-17.00, haftasonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında açık olacak. Hırka - i Şerif Kadir Gecesi'nde ise, saat 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek.
Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca, haftaiçi 10.00-17.00, haftasonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında açık olacak. Hırka - i Şerif Kadir Gecesi'nde ise, saat 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek
Fatih'te bulunan ve Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'in açılışı için düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Veysel Karani’nin 59. kuşak torunu Barış Samir katıldı.
Kuran-ı Kerim ve dua okunmasıyla başlayan törenin ardından, Erbaş beraberindekilerle Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. 1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu. Hırka-i Şerif'i ziyaret edenler duygusal anlar yaşadı.
Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca haftaiçi 10.00-17.00, haftasonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında, Kadir Gecesi’nde ise 03.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek.