Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Kuran-ı Kerim ve dua okunmasıyla başlayan törenin ardından, Erbaş beraberindekilerle Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. 1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu. Hırka-i Şerif'i ziyaret edenler duygusal anlar yaşadı.