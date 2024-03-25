1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi’nde sergileniyor. Hırka-i Şerif Camii Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar, yer bilgisini ve ziyaret saatlerini merak ediyor. Hırka-i Şerif Camii’ne gitmek isteyenler “Hırka-i Şerif hangi saatler arasında ziyarete açık, nerede ve nasıl gidilir” sorusuna yanıt arıyor. İşte Hırka-i Şerif Camii ziyaret saatleri 2024…