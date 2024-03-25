Hırka-i Şerif hangi saatler arasında ziyarete açık?
Hz. Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı. Peki, Hırka-i Şerif hangi saatler arasında ziyarete açık? Hırka-i Şerif nerede ve nasıl gidilir?
1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi’nde sergileniyor. Hırka-i Şerif Camii Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar, yer bilgisini ve ziyaret saatlerini merak ediyor. Hırka-i Şerif Camii’ne gitmek isteyenler “Hırka-i Şerif hangi saatler arasında ziyarete açık, nerede ve nasıl gidilir” sorusuna yanıt arıyor. İşte Hırka-i Şerif Camii ziyaret saatleri 2024…
Hırka-i Şerif hangi saatler arasında ziyarete açık?
Hırka-i Şerif, Ramazan ayı süresince haftaiçi 10:00-17:00, haftasonu ise 09:00-17.30 saatleri arasında ziyarete açık. 5 Nisan tarihine denk gelen Kadir gecesinde ise 03:00’e kadar ziyaret edilebilecek. Hırka-i Şerif ziyareti, 9 Nisan Salı arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek.
Hırka-i Şerif Camii nerede?
Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif, 1851 yılından bu yana kadar İstanbul’un Fatih ilçesinde Hırka-i Şerif Camii’nde korunmaktadır. Hırka-i Şerif Camii, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’ne ve Fatih Halk Eğitim Merkezi’ne yakın bir konumda yer alıyor.
Hırka-i Şerif Camisine nasıl gidilir?
Hırka-i Şerif Camisine, İETT otobüs hattını kullanarak caminin yer aldığı Fatih durağına ulaşabilirler. Eminönü tarafından 38E numaralı otobüsler Fatih durağından geçmektedir. Metroyla gitmek isteyen ziyaretçiler ise Yenikapı Metro hattını kullanabilir.