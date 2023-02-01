Hintli milyarder Adani'nin serveti mum gibi eriyor: 72 milyar dolar kaybetti!

Gautam Adani, geçen sene Mukesh Ambani’nin önüne geçerek Asya’nın en zengin insanı ve dünyanın en zengin üçüncü kişisi unvanlarına sahip olmuştu.

Hızlı yükselişinde servetini katlamasının yanı sıra en zenginlerin geçen yıl milyarlarca dolar zarar etmesi de etkili olmuştu. Adani, geçen sene en fazla gelir elde eden isimdi.

Bloomberg ve Reuters‘ın aktardığına göre Adani’nin şirketlerinin borç seviyesi, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları, şirket değerlerinin 48 saatte 51 milyar dolar kaybetmesine neden oldu. Adani Grubu gazetecilerin iddialarına karşı doğru değil ifadelerini kullansa da değer kaybını önleyemedi.

Forbes’un verilerine göre Adani, şirketlerinin değer kaybetmesiyle en zengin insanlar sıralamasında iki günde yedinci sıraya gerilemişti.

Bloomberg’ün aktardığına göre Adani, üçüncü günde en zengin insanlar sıralamasında 11’inci sıraya geriledi.

Adani’nin şirketlerinin değer kaybı dördüncü gününde de devam ediyor.

Reuters’ın haberine göre Adani’nin şirketlerindeki değer kaybı 72 milyar dolara ulaştı.

Adani’nin kişisel serveti şu an 84,2 milyar dolar. Asya’daki rakibi Ambani’nin servetiyse 82,2 milyar dolar. Adani yakında ‘'Asya’nın en zengin kişisi’' unvanını kaybedebilir.