Hintli adam, eşi için 3 yılda kendi Tac Mahal'ini yaptı

Hindistan'da Babür İmparatoru Şah Cihan'ın, doğum sırasında ölen eşi Mümtaz Mahal'in anısına yaptırdığı, dünyanın yedi harikasından biri olan ve 'aşk için dikilmiş en güzel anıt' olarak anılan Tac Mahal bir aşığa daha ilham oldu.