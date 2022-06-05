Hint yetkililerin 'Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri' İslam dünyasında tepkiyle karşılandı

BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın, Twitter'dan 1 Haziran'da yaptığı daha sonra sildiği Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımına tepki yağdı.

Twitter'da açılan "Allah'ın Resulüne dil uzatma Modi" etiketi, Suudi Arabistan, Mısır ve birçok Arap ülkesinde "trend topic" oldu.

Uluslararası İslam Peygamberine Destek Komitesi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Partisi'nin Sözcüsü Peygamber'e hakaret ediyor. Onu bundan kim caydıracak?" ifadesini kullandı; Müslümanları #Allah'ın Resulüne dil uzatma Modi etiketiyle görüşlerini beyan etmeye çağırdı.

Komitenin Genel Sekreteri Muhammed es-Sağir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Jindal'ın Hazreti Muhammed'e ve eşi Hazreti Aişe'ye sistematik hakaretler yönelttiğini, onları buna yeltenmeye sevk eden şeyin ise daha önce işledikleri ve hiçbir tepkiyle karşılaşmayan suçlar olduğunu, Hindistan'ın Müslümanlara zulmettiğini" vurguladı.

Komitenin Twitter hesabından ayrıca, Moritanya'daki Din Adamı Eğitim Merkezi Başkanı Şeyh Muhammed Hasan ed-Dedev'in İslam dünyasına yaptığı çağrının videosu paylaşıldı. Dedev, tüm Müslümanları, Hindistan'daki bu partiyle mücadele etmeye çağırdı.

Kuveyt merkezli "Toplum" dergisinin Twitter hesabında da şu ifadeler yer aldı:

"Hindistan, Fransa'nın izinden gidiyor. Halk Partisi'nin Sözcüsü Peygamber'e hakaret ediyor. Uluslararası İslam Peygamberine Destek Komitesi, #Allah'ın Resulüne dil uzatma Modi etiketiyle tweet atma çağrısı yaptı. Peygamberin için öfkelenecek misin?"

Filistinli yazar ve din adamı Cihad Hillis de Twitter hesabından, "2 milyar Müslüman Peygamberlerine yapılan hakaretten ötürü öfkelense hiç kimse ne Resulullah'a ne de Allah'ın dinine dil uzatmaya kalkamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Hazreti Peygamber'e ve Hazreti Aişe'ye hakaret içerikli paylaşımların ardından sosyal medyada Hindistan'ı boykot çağrıları da yapıldı.

Suudi Arabistanlı gazeteci Turki eş-Şehlub, Twitter hesabından Hazreti Muhammed'e ve eşine yapılan hakaretten sonra Hindistan'ı boykot etmenin her Müslüman'a farz olduğunu kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatından kınama

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT), yapılan yazılı açıklamada, BJP Sözcüsü Nupur Sharma ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın hakaret içeren ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bu yapılanlar, Hindistan'da İslam'a karşı nefretin ve aşağılamanın artış göstermesinin yanı sıra Müslümanlara yönelik sistematik ayrım ve baskının bir sonucudur." ifadelerine yer verildi.

"Hindistan'ın bazı bölgelerindeki eğitim kurumlarında başörtüsü takılmasının yasaklandığı ve Müslümanlara ait binaların yıkıldığı" hatırlatılan açıklamada, bu uygulamaların şiddeti körüklediği aktarıldı.

İİT, "Hindistan makamlarını, bu olaya ve Hazreti Peygamber'e yönelik her türlü hakarete kararlı bir biçimde karşı koymaya, Müslümanlara karşı nefret şiddet ve nefret suçlarını işleyenlerin yanı sıra bunları azmettirenleri adalete teslim etmeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mukaddesatı aşağılamak, fitne çıkaran, kan döken aşırılık yanlılarının davranışıdır. Toplumlar başkalarının kutsallıklarına hasar vererek yükselmez." ifadesini kullandı.

İslam ülkelerine, Hindistan'ı ekonomik olarak boykot etme ve bu ülkenin iktidar partisini cezalandırma çağrısında bulunan Karadaği, Hindistan hükümetinden tüm Müslümanlardan resmi olarak özür dilemesini istedi.

Karadaği ayrıca, Katar Dışişleri Bakanlığının söz konusu paylaşımlarla ilgili Hindistan'ın Doha Büyükelçisi Deepak Mittal'i çağırarak protesto notası vermesi nedeniyle Katar ve halkını tebrik etti.

"Söz konusu paylaşımlar Müslümanlara açılmış bir savaştır"

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili de Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Hindistan'daki söz konusu paylaşımların, tüm dünyadaki Müslümanlara açılmış bir savaş olduğunu kaydeden Halili, "Bu, tüm Müslümanları tek bir millet olarak ayağa kalkmaya çağıran bir meseledir." görüşünü paylaştı.

Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullananlar görevlerinden alındı

Hindistan'da, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Sharma hakkında, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması üzerine partisi tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilmişti.

Sözcü Sharma'nın yanı sıra Naveen Kumar Jindal da sosyal medyada "dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Sharma gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadelerini kullandı.

Partiden ihraç edilen Jindal ise partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.