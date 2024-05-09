Bu bitkiyle temas etmemeye dikkat edin! Öldürüyor
Sanayide sabun, boya ve mürekkep yapımında kullanılan, bebekler için pişik önleyici kremlerde de katkı maddesi olarak bulunan Hint yağı bitkisi temas edilmesi veya yutulması halinde ölümcül tehlikeye sebep olabiliyor.
Güze görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Hint yağı bitkisi zannedildiği kadar masum değil. En zehirli bitkiler kategorisinde yer alan Hint yağı bitkisi, içerisindeki risin maddesinden dolayı insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturuyor.
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Temas edilmesi veya yutulması halinde tek bir tohumu, insanı 2 gün içerisinde öldürmeye yetiyor.
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Ricinus communis, zehirli çörek otu gibi farklı isimlere sahip olan bitki tohumlarında bulunan yağdan dolayı hint yağı olarak isimlendiriliyor.
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Hint yağı bitkisinde dikkat edilmesi gereken husus, bitkinin tohumlarının ve diğer bazı kısımlarının yüksek derecede zehirli olmasıdır. Bu yüzden bitki ve ürünlerinin kullanımında dikkatli olunması gerekiyor.
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