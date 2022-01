Hindistan'da toplu tecavüz dehşeti! Yüzünü boyayıp saatlerce yürüttüler...

Dünya Hindistan'da meydana gelen korkunç tecavüz ile sarsıldı. Ülkenin Delhi kentinde meydana gelen olayda, bir aile oğullarının ölümünden sorumlu tuttukları kadına dehşeti yaşattı.

Daily Mail gazetesinin aktardığı habere göre, bir çocuk annesi kadın, dört erkek tarafından evinden kaçırıldı ve tecavüze uğradı. Daha sonra saçları kesilen ve yüzü mürekkep ile siyaha boyanan kadın zorla sokakta dolaştırıldı.

O anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alınırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler infiale neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik birimleri 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü ve bu sayının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi.

Görüntülerle ilgili açıklama yapan kadın hakları aktivisti Yogita Bhayana, "Delhi Kasturbanagar'daki olay nedeniyle nutkum tutuldu. Bazı kadınlar iki saat boyunca onu gezdirip durdu! Olaya karışan tüm kadınlar tutuklanmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalı." dedi.

'OĞLUMUZU ÖLDÜRDÜN' CEZASI!

Gelen ihbar üzerine olay yerine giden ve 20 yaşındaki kadını kurtaran polis gözaltına alınan kişilerin cinsel saldırı dahil olmak üzere pek çok suç şüphesi ile sorgulandıklarını duyurdu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, aile intihar eden oğullarının ölümünden 20 yaşındaki kadını sorumlu tutuyor.

Olay ile ilgili konuşan vali Arvind Kejriwal, saldırının 'utanç verici' olduğunu söyledi.

Saldırıya uğrayan kadının durumunun stabil olduğu ve polis tarafından Delhi'deki bir güvenli evde korunduğu belirtiliyor.

ÜLKEDE CİNSEL ŞİDDET BİTMİYOR

Hindistan, 2012'de Delhi'de bir otobüste bir kız öğrencinin öldürüldüğü korkunç toplu tecavüz olayının ardından öne çıkan cinsel şiddet, özellikle de tecavüz konusunda yaygın bir sorunu olmasıyla biliniyor.

Bu saldırının ardından konu Hindistan'da sık sık manşetlerde yer alsa da, her yıl on binlerce tecavüz vakası rapor ediliyor ve on binlercesinin rapor edilmediğinden şüpheleniliyor.

Politikacıların ve polis şeflerinin suçları daha ciddiye alacaklarına dair vaatlerine rağmen, Hindistan'da rapor edilen tecavüz olaylarına ilişkin mahkumiyet oranı yüzde 30'un altında.