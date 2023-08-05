Hindistan'da skandal olay: Kafede tecavüze uğradı

Hindistan’ın Doğu Delhi bölgesindeki bir kafede yaşanan olay ülkenin gündemine oturdu. 26 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam, kız arkadaşıyla kafeye gittiğini ve hesabı ödeyemediği için kafe çalışanları tarafından darp edildiğini söyledi. Kafede bulunan güvenlik görevlileri tarafından izole bir alana alındığını ifade eden adam cinsel saldırıya uğradığını ve soyulduğunu iddia etti.

Saniye saniye kaydedildi

Kız arkadaşıyla kafeye gittikten sonra gelen hesapta bir yanlışlık olduğunu düşünen adam personeli çağırdı. Kafede başlayan hesap kavgasında bir anda ortalık karıştı. İsmi açıklanmayan 26 yaşındaki adam kafe çalışanlarının kendisine saldırdığını ve cinsel saldırı anlarının saniye saniye kaydedildiğini söyledi. Kendisinin mağdur olduğunu, şantajla tehdit edildiğini ve olayı kimseye anlatmaması konusunda uyarıldığını belirtti.