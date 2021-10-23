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Hindistan'da sel felaketi! 180'den fazla ölü

Hindistan'da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde hafta boyunca etkili olan sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 46, ileriki günlerde daha fazla yağış beklenen güneydeki Kerala eyaletinde de 42 kişi öldü, yolları su bastı, köprüler yıkıldı ve toprak kaymaları oluştu.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü üyeleri, Ramgarh köyünde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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