Hindistan'da sel felaketi! 180'den fazla ölü

Ülkenin kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde hafta boyunca etkili olan sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 46, ileriki günlerde daha fazla yağış beklenen güneydeki Kerala eyaletinde de 42 kişi öldü, yolları su bastı, köprüler yıkıldı ve toprak kaymaları oluştu.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü üyeleri, Ramgarh köyünde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.