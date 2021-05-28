Hindistan'da köpeğini helyum balonlarla uçuran YouTuber tutuklandı

YouTuber'ların daha fazla izlenmeye ulaşmak için yapabileceklerinin sınırı yok gibi görünüyor. Ancak bu "daha fazla izlenme" çabaları, zaman zaman YouTuber'ların yasal sınırları aşmalarına ve hakim karşısına çıkmalarına da neden oluyor.

Kanalında 4 milyon abonesi bulunan 32 yaşındaki Hint YouTuber Gaurav Sharma, geçtiğimiz dönemde yayınlamış olduğu bir videoda köpeğini kurdeleler ile helyum balonlarına bağlamış ve kontrollü bir şekilde havalanmasını sağlamıştı. Bir binanın ikinci katına kadar yükselen köpek, ikinci katta bulunan biri tarafından güvenli bir şekilde alınmıştı.

Tahmin edebileceğiniz bu video, YouTuber Sharma'nın epey başını ağrıttı. Önce gelen tepkiler üzerinde videoyu yayından kaldıran YouTuber, sonrasında ise bir özür videosu yayınladı. Ancak tüm bunlar, Sharma'nın polisin radarından kaçabilmesi için yeterli olmadı.

Asian News International (ANI) tarafından paylaşılan bilgilere göre bir hayvan hakları örgütü olan People for Animals (PFA) tarafından yapılan şikayet ile birlikte 32 yaşındaki Hint YouTuber, polis tarafından tutuklandı. Bir hayvansever olduğunu ve video sırasında tüm güvenlik önlemlerini aldığını ifade eden Gaurav Sharma, buna rağmen hatasının farkında olduğunu belirterek özür diledi. Sharma'nın nasıl bir ceza alacağı henüz bilinmiyor.

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