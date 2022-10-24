Hindistan'da "Işık Bayramı" olarak da bilinen "Diwali Festivali" kutlanıyor
Hindistan'da "ışığın karanlığa karşı zaferini" simgeleyen, "Işık Bayramı" olarak da bilinen "Diwali Festivali" kutlanıyor.
Ülkenin en önemli festivallerden biri olan ve son iki yıldır Kovid-19 salgınının gölgesinde kutlanan Diwali Festivali için bu yıl ülke genelinde sokaklar ışıklarla donatıldı.
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Kutlamalar için evlerini, iş yerlerini ve sokaklarını süslemek isteyen milyonlarca kişi alışveriş yapmak amacıyla sokaklara döküldü.
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Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Uttar Pradeş'e bağlı Ayodhya kentindeki Saryu Nehri'nin kenarında 1,5 milyondan fazla toprak gaz lambası 45 dakika boyunca bölgeyi aydınlattı.
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Saryu Nehri'nde düzenlenen ışık gösterisine Başbakan Narendra Modi'nin de katıldığı, festivale uygun ritüel gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.
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