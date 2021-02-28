Hindistan'da, dövüştürülen horoz sahibini öldürdü
Hindistan'da, rakibini alt etmesi için bacağına bıçak bağlanarak dövüştürülen bir horoz, sahibinin ölümüne yol açtı.
Olay, Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinde meydana geldi.
Polisin verdiği bilgiye göre, bacaklarına yaklaşık 8 santimetrelik bıçak bağlanan horoz, dövüşten kaçmaya çalışırken sahibini kasığından yaraladı.
Kan kaybı durdurulamayan 45 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.
Söz konusu horoz dövüşüne katılan 15 kişi aranıyor.
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