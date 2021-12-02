AjansHaber.com.tr Dünya Leopar okula daldı

Hindistan'da bir okula leopar girdi

Hindistan'ın kuzeyindeki Aligarh kentinde bir leoparın okula girdiği görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

BBC'nin haberine göre, girdiği okulda bir öğrenciyi hafif yaralayan leopar, 11 saatlik çalışmanın sonucunda yakalandı.

Leoparın saldırısına uğrayan öğrenci, sınıfa girdiğinde saklanan leoparı görünce koşarak çıktığını söyledi.

Yetkililer, 5 yaşındaki leoparın, okula yakınlardaki bir ormandan girmiş olabileceğini belirtti.

Görüntülerde, yetkililerin ve vatandaşların sıralar arasında dolaşan leoparı yakalama çalışmaları kameralara yansıdı.

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