Hindistan polisi trafik kurallarına uyulması için "Squid Game" ile uyardı

Dijital içerik platfromu Netflix'in son günlerde en çok izlenen yapımı Squid Game dizisi, dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Güney Kore yapımı dizi Hindistanlı polislere de ilham oldu.

Dizide yer alan "kırmızı ışık, yeşil ışık" oyunun olduğu sahneyi sosyal medya hesabından paylaşan Mumbai polis teşkilatı, oyunu trafik kurallarına benzetti.

Dizideki oyunda, yarışmacılar "yeşil ışık" sesini duyunca hareket edip bitiş çizgisine koşuyor, "kırmızı ışık" sesini duyunca ise hareket etmeden duruyordu. Durmayan ya da hareket eden kişiler ise silahlı kişiler tarafından öldürülüyordu.

Vatandaşlara kırmızı ışıkta durmaları, yeşil ışıkta ise geçmeleri gerektiği çağrısı yapan paylaşımda, "Yoldayken kendi oyununuzun başrolü sizsiniz. Kendinizi koruyarak elenmekten kurtulabilirsiniz. Kırmızı ışıkta durun" ifadeleri yer aldı.

Paylaşım kısa süre içerisinde 100 bini aşkın kişi tarafından izlendi.