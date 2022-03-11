AjansHaber.com.tr Dünya Pakistan'a yanlışlıkla füze fırlattığını doğruladı

Hindistan, Pakistan'a yanlışlıkla füze fırlatıldığını doğruladı

Hindistan Savunma Bakanlığı, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğruladı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay "son derece üzücü" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, hadise sebebiyle can kaybı yaşanmamasının rahatlatıcı bir durum olduğu belirtilerek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, dün yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü belirterek, "Süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
Putin: Görüşmelerde pozitif değişim var
NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
ABD’de petrol fiyatı bizim yüzümüzden artmıyor
Tüm dünyanın gözü Antalya'da
MIG-29 uçaklarını ABD'nin hizmetine vermeye hazır
Dünyanın gözü Antalya'da olacak