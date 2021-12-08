Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın helikopteri düştü
Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü. Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü. Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı" denildi.
Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Devlet televizyonu Prasar Bharati, kazada üç kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Televizyonda yer alan görüntülerde, yerel sakinlerin alevler içindeki helikopteri söndürmeye çalıştığı görüldü.
Öte yandan Rawat, Hindistan ordusunun en üst düzey yetkilisi. Aynı zamanda Savunma Bakanlığı danışmanı.
Yorumlar