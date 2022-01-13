Hıncal Uluç'tan Ahmet Hakan'a ve Hürriyet'e sert eleştiriler

Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ı, sosyal medya fanatiklerinin etkisinde kalmakla suçlayan Uluç, "Ahmet'in kendisi sosyal medya ile yatıyor, sosyal medya ile kalkıyor. Köşesini de, kendi fikirlerinden çok, sosyal medya iddia ve tezlerine göre yazıyor sanki" ifadelerine yer verdi.

Hürriyet'in haber dilini değiştirdiğini vurgulayan Uluç, "iş adamı" yerine "iş insanı" ifadesinin kullanılmasını sert sözlerle eleştirdi.

"Sosyal medyacı Hürriyet"

Hürriyet'i "sosyal medya sözcüsü" olarak tanımlayan Uluç, "Bu sosyal medyacı Hürriyet, birtakım fanatik feministlere uyup, dünyanın nerdeyse her ülkesinde ve dilinde aynen kullanılan "iş adamı" lafını, gurubun tüm yayınlarında yasakladı ve kulağa nasıl yapay gelen "iş insanı" demeye başladı.." ifadelerine yer verdi.

Uluç'tan bir eleştiri de kendisinin de görev aldığı Sabah Gazetesi'ne geldi. Uluç köşesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bizim Sabah da "iş insanı" yapay lafını kullanmaya başladı"

"Efendim "iş adamı" demek kadın haklarına saygısızlık, ayrımcılıkmış.. "Canları bilir" dedim, içimden.. Sonra baktım, bizim Sabah da "iş insanı" yapay lafını kullanmaya başladı..Bizde öyle bir talimat yok.. Olsa duyardım. Bu bazı yazar ve muhabirlerin kendi tercihleri.. Ama niye?. Niye Hürriyet'in, yani aslında sosyal medya fanatiklerinin peşinden gidiyoruz?. Diyelim Güler Sabancı, kendisine iş adamı denmesinden hoşlanmıyorsa, Sakıp Sabancı dostumuz, üstadımız, ışıklar içinde yatsın, niye "iş insanı" oluyor ki.. Güler Sabancı'ya da "iş kadını" dersin olur biter.."