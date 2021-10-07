Hıncal Uluç "Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı birleşti."

A Spor ekranlarında yer alan, "Hıncal Uluç'la baş başa" programında önemli açıklamalar yapan Hıncal Uluç, gündemine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un demeçlerini aldı. Ali Koç'un Beşiktaş lehine hakem hataları yapıldığını belirten açıklamalarının manidar olduğunu belirten Uluç, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı söylem birliği yaptıklarını belirtti.

"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı birleşmesi bir ilk"

Ali Koç'un hedefine yalnızca Beşiktaş'ı alıp Galatasaray'ı es geçtiğini belirten Uluç, "Ezeli rekabet denilince akıllara Galatasaray - Fenerbahçe çekişmesi gelir. Eskiden Galatasaray ve Beşiktaş birlik olup Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe ve Beşiktaş birlik olup Galatasaray'a karşı güç birliği yapmaya çalışırdı. İlk kez Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı birleşti." dedi.

"Ali Koç'un hayatı Galatasaray nefretiyle geçti"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın TFF'ye karşı ortak tavır takınma kararı aldığını belirten Uluç, "Ali Koç'un hayatı Galatasaray nefretiyle geçti. Şimdi Galatasaray'la birlikte hareket etmesinin tek anlamı var; ya sen şampiyon ol ya ben şampiyon olayım diye düşünüyor." dedi.